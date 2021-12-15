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В Україні цьогоріч не було примусових відключень електроенергії – Укренерго

Середа, 15 грудня 2021, 13:29
 
unsplash

Від початку опалювального сезону в Україні не було заходів з примусового відключення електроенергії для споживачів.

Про це під час засідання Кабінету міністрів 15 грудня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль з посиланням на заяву оператора системи передачі "Укренерго".

"Графіки обмеження потужності та аварійного відключення не застосовувалися. Це офіційне повідомлення "Укренерго", і лише "Укренерго" може застосовувати такі обмеження", – зазначив Шмигаль.

Він пояснив, що кількагодинні відключення, які можуть відбуватись у містах спричинені невідкладними ремонтними роботами на лініях електропередач – про них попереджають заздалегідь. Або відключенні пов’язані з аварійним ситуаціями у зв’язку з погодними умовами.

Йдеться про графік аварійних відключень, або ГАВ. У разі недостатності джерел для повного покриття споживання в енергосистемі застосовують його для примусового зменшення споживання.

Читайте більше у статті Миколи Топалова: Не кажи ГОП, поки не почалося: чому деякі українці вже сидять без світла та чого очікувати взимку

Економічна правда

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