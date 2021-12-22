Официальный курс гривни к евро несколько ослаб

Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 23 декабря на уровне 27,25 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,81 грн (на 22 декабря – 30,79 гривни).

Напоминаем:

22 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,28 – 27,30 гривни.

22 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 – 27,22 гривни.

Экономическая правда