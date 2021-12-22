Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс гривни к евро несколько ослаб

Среда, 22 декабря 2021, 18:58

Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 23 декабря на уровне 27,25 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,81 грн (на 22 декабря – 30,79 гривни).

Напоминаем:

22 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,28 – 27,30 гривни.

22 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 – 27,22 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня ослабла к евро: закрытие торгов 22 декабря 2021, 17:25
Гривня укрепилась к доллару 21 декабря 2021, 19:50
Эксперты спрогнозировали курс гривни к доллару на 2022 год 21 декабря 2021, 15:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!