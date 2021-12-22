Официальный курс гривни к евро несколько ослаб
Среда, 22 декабря 2021, 18:58
Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 23 декабря на уровне 27,25 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,81 грн (на 22 декабря – 30,79 гривни).
Напоминаем:
22 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,28 – 27,30 гривни.
22 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 – 27,22 гривни.
Экономическая правда
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