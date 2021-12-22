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Курс валют на 22 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Середа, 22 грудня 2021, 11:33

22 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 – 27,22 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,25 – 27,27 гривні;

Євро – 30,72 – 30,74 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,09– 27,28 гривні. Євро купують за 30,43 гривні, продають за 30,79 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,14 – 27,22 гривні, євро – 30,52 – 30,69 гривні.

Нагадуємо:

21 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,18 – 27,20 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 22 грудня на рівні 27,26 гривні.

Економічна правда

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