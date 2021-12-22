В Украине легально добывают тонну янтаря ежемесячно

ФОТО CONCORDE CAPITAL

Единственная компания, имеющая лицензию на добычу янтаря в Украине, ежемесячно добывает около тонны камней.

Об этом совладелец компании "Солнечное ремесло" Игорь Мазепа рассказал в интервью ЭП.

Также 35% сосредоточены у близкого друга и бизнес-партнера Мазепы – экс-регионала Юрия Благодыря. Именно его Мазепа называет идеологом "Солнечного ремесла".

Благодырь ведет операционное управление этим проектом. По словам Мазепы, компания вышла на производство около тонны янтаря в месяц.

"В деньгах это около полумиллиона долларов. С наступлением весны, после установления погоды выше нуля, планируем утроить результат", – рассказал он.

В настоящее время компания является единственным легальным добытчиком янтаря в Украине.

Читайте полную версию интервью: Игорь Мазепа: Из страны уходит больше инвесторов, чем приходит. Украина – как обезьяна с гранатой

Напоминаем:

Компания ООО "Центр "Солнечное ремесло", входящая в Concorde Capital Игоря Мазепы, начала добычу янтаря-сырца на месторождении возле Владимирца Восточного в Ровенской области – это первая компания, получившая для этого все необходимые лицензии.

Экономическая правда