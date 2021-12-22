В Украине легально добывают тонну янтаря ежемесячно
Единственная компания, имеющая лицензию на добычу янтаря в Украине, ежемесячно добывает около тонны камней.
Об этом совладелец компании "Солнечное ремесло" Игорь Мазепа рассказал в интервью ЭП.
Также 35% сосредоточены у близкого друга и бизнес-партнера Мазепы – экс-регионала Юрия Благодыря. Именно его Мазепа называет идеологом "Солнечного ремесла".
Благодырь ведет операционное управление этим проектом. По словам Мазепы, компания вышла на производство около тонны янтаря в месяц.
"В деньгах это около полумиллиона долларов. С наступлением весны, после установления погоды выше нуля, планируем утроить результат", – рассказал он.
В настоящее время компания является единственным легальным добытчиком янтаря в Украине.
Читайте полную версию интервью: Игорь Мазепа: Из страны уходит больше инвесторов, чем приходит. Украина – как обезьяна с гранатой
Напоминаем:
Компания ООО "Центр "Солнечное ремесло", входящая в Concorde Capital Игоря Мазепы, начала добычу янтаря-сырца на месторождении возле Владимирца Восточного в Ровенской области – это первая компания, получившая для этого все необходимые лицензии.
Экономическая правда
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