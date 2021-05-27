Перша ліцензована компанія почала видобуток бурштину на Рівненщині

Компанія ТОВ "Центр "Сонячне ремесло", що входить до Concorde Capital Ігоря Мазепи, розпочала видобуток бурштину-сирцю на родовищі біля Володимирця Східного на Рівненщині – це перша компанія, що отримала для цього усі необхідні ліцензії.

Про це повідомляє Рівненська ОДА, пресреліз Concorde Capital.

Компанія отримала спеціальний дозвіл на користування надрами з метою видобутку бурштину загальною площею понад 84 га до 2029 року. Після відпрацювання усього родовища на його території відновлять ліс.

За попередніми геологічними дослідженнями запаси складають близько 40 тонн бурштину-сирцю. Планується, що ділянка буде відпрацьована за 5-6 років. Інвестиції становили близько 5 млн доларів.

Основні ринки збуту, кажуть у компанії, це Україна, Китай та країни арабського світу. Компанія планує займатися як видобутком, так і реалізацією бурштину, а також його переробкою. Для збуту використовуватимуть онлайн-аукціони та інші майданчики, аби люди могли вільно придбати каміння.

"У кінці 2019 року з ініціативи Президента України Володимира Зеленського прийнятий закон про легалізацію сфери бурштину. На сьогодні вже маємо 25 реалізованих на аукціонах ділянок, надходження у держбюджет склали близько 70 мільйонів", - зазначив голова ОДА Віталій Коваль.

У держадміністрації додали, що найближчим часом на Рівненщині на аукціон виставлятимуть ще 5 "бурштинових" ділянок.

Нагадуємо:

Верховна Рада 19 грудня 2019 року підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №2240 про врегулювання видобутку бурштину. Він, зокрема, встановлює кримінальну відповідальність за незаконний видобуток та вводить єдиний дозвіл на розвідку.

Раніше в інтерв’ю "Інтерфакс- Україна" засновник та гендиректор Concorde Capital Іван Мазепа зазначав, що Центр "Сонячне ремесло" – єдина в Україні компанія, яка отримала всі ліцензії і дозволи на видобуток бурштину у держави.

Економічна правда