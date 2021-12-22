Гривня ослабла к евро: закрытие торгов

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22 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,28 – 27,30 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,28 - 27,30 гривни;

Евро – 30,85 – 30,87 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,12–27,31 гривни. Евро покупают за 30,48 гривни, продают за 30,84 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,17 – 27,25 гривни, евро – 30,62 – 30,72 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 декабря на уровне 27,26 гривни.

22 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 – 27,22 гривни.

Экономическая правда