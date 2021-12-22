Украинское промпроизводство снова сократилось в ноябре

В ноябре промышленное производство в Украине сократилось в годовом исчислении после прироста в октябре.

Об этом говорится в данных Госстата.

Против показателя ноября 2020 года скорректированный индекс промпроизводства в этом году сократился на 0,2%. Упало производство и по сравнению с прошлым месяцем – по отношению к октябрю индекс упал на 0,5%.

За 11 месяцев 2021 года промпроизводство выросло на 1,3% в годовом исчислении.

В частности, это произошло благодаря добывающей промышленности и разработке карьеров (+1,1%), а также перерабатывающей отрасли (+1,5%). Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха выросла на 0,9% за 11 месяцев.

В ноябре в годовом исчислении добывающая промышленность выросла на 0,9%, прежде всего из-за сокращения добычи угля (-0,7%) и металлических руд (-1,9%).

Перерабатывающая промышленность выросла на 1,8%: с одной стороны значительно упало производство компьютеров, электронной и оптической продукции (-14,8%), а с другой – стремительно выросло производство основных фармацевтических препаратов (+14,2%) и автотранспортных средств (+13%).

Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха сократилась на 6,4%.

Напоминаем:

Промышленное производство в Украине возобновило рост после сентября, в годовом исчислении выросло на 2,2%.

Промышленное производство в Украине впервые с марта показало падение в сентябре – на 0,9% в годовом исчислении.

Экономическая правда