Промвиробництво в Україні відновило зростання

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Промислове виробництво в Україні відновило зростання після вересня, у річному вимірі зросло на 2,2%.

Про це повідомляє Держстат.

У жовтні сезонно скоригований індекс промвиробництва становив 101,9% проти вересня, тобто виробництво зросло на 1,9%.

За 10 місяців 2021 року промвиробництво зросло на 1,4% у річному вимірі.

держстат

Зокрема, це сталося завдяки добувній промисловості та розробленню кар’єрів(+1,1%), а також переробній галузі (+1,5%). Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зросло на 1,7% за 10 місяців.

У вересні у річному вимірі добувна промисловість зросла на 0,6%, водночас добування вугілля впало на 4,6%. Переробна промисловість зросла на 0,4%: з одного боку значно впало текстильне виробництво (9,2%) та хімічних речовин (13,6%), а з іншого – виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення додало 15,6%.

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря скоротилося на 1,7%.

Нагадуємо:

Промислове виробництво в Україні вперше з березня показало падіння у вересні – на 0,9% у річному вимірі.

Промислове виробництво в Україні у серпні зросло на 0,6% у річному вимірі, скориговане на ефект календарних днів значення становило 0,2%.

Економічна правда