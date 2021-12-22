Курс валют на 22 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки

22 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 – 27,22 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,25 – 27,27 гривни;

Евро – 30,72 – 30,74 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,09 – 27,28 гривни. Евро покупают за 30,43 грн, продают за 30,79 грн.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,14 – 27,22 гривни, евро – 30,52 – 30,69 гривни.

Напоминаем:

21 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,18 – 27,20 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 декабря на уровне 27,26 гривни.

Экономическая правда