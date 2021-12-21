Гривня укрепилась к доллару

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 декабря на уровне 27,26 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,79 грн (на 21 декабря – 30,86 гривни).

Напоминаем:

21 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,27 – 27,29 гривни.

21 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,18 – 27,20 гривни.

Экономическая правда