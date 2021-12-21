Гривня укрепилась к доллару
Вторник, 21 декабря 2021, 19:50
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 декабря на уровне 27,26 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,79 грн (на 21 декабря – 30,86 гривни).
Напоминаем:
21 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,27 – 27,29 гривни.
21 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,18 – 27,20 гривни.
Экономическая правда
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