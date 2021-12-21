Курс гривни укрепился на валютных торгах
Вторник, 21 декабря 2021, 18:00
21 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,18 – 27,20 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 27,18 - 27,20 гривни;
Евро – 30,64 – 30,66 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 21 декабря на уровне 27,28 гривни.
21 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,27 – 27,29 гривни.
Экономическая правда
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