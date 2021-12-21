Курс гривни укрепился на валютных торгах

21 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,18 – 27,20 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,18 - 27,20 гривни;

Евро – 30,64 – 30,66 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 21 декабря на уровне 27,28 гривни.

21 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,27 – 27,29 гривни.

Экономическая правда