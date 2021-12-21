Курс валют на 21 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
21 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,27 – 27,29 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 27,27 - 27,29 гривни;
Евро – 30,80 – 30,82 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,13 – 27,34 гривни. Евро покупают за 30,49 грн, продают за 30,88 грн.
На "черном" рынке доллар торгуется за 27,15 – 27,23 гривни, евро – 30,54 – 30,69 гривни.
Напоминаем:
20 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,28 – 27,30 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 21 декабря на уровне 27,28 гривни.
Экономическая правда
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