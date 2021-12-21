Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 21 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки

Вторник, 21 декабря 2021, 10:51
 
фото нбу

21 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,27 – 27,29 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,27 - 27,29 гривни;

Евро – 30,80 – 30,82 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,13 – 27,34 гривни. Евро покупают за 30,49 грн, продают за 30,88 грн.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,15 – 27,23 гривни, евро – 30,54 – 30,69 гривни.

Напоминаем:

20 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,28 – 27,30 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 21 декабря на уровне 27,28 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют межбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс на дно? Что будет с гривней в 2022 году 21 декабря 2021, 09:15
Гривня укрепилась к евро 20 декабря 2021, 19:56
Закрытие межбанка: гривня ослабла к евро 20 декабря 2021, 17:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!