Цього сезону Україна може зібрати 100 мільйонів тонн врожаю зернових і олійних – міністр

Цього сезону Україна може зібрати 100 млн тонн врожаю зернових і олійних, очікується зростання врожаю озимої пшениці, кукурудзи, соняшнику, ячменю і, можливо, сої.

Про це заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо кількість опадів буде на тому рівні, як ми бачимо в травні, то й щодо сої у нас також буде приріст", - додав міністр.

За його словами, своєчасне виконання аграріями комплексу весняно-польових робіт дає змогу оцінювати обсяги врожаю у нинішньому сезоні зі "здоровим оптимізмом".

"Ми маємо всі передумови до встановлення цього року абсолютного рекорду - врожаю зернових і олійних культур (на рівні - ред.) 100 млн тонн", - сказав міністр на прес-конференції.

Раніше Українська зернова асоціація (УЗА) оцінила зростання потенційного врожаю зернових і олійних у 2021/2022 маркетинговому році на 14,5% порівняно з 2020/2021 МР - до 96,25 млн тонн у зв'язку з хорошою зимівлею озимих культур і сприятливими погодними умовами.

Нагадаємо:

У березні 2021 року в Мінекономіки заявляли, що врожай зернових в Україні цьогоріч очікується на рівні 75 мільйонів тонн, це - показник рівня 2019 року, що залишається рекордним обсягом врожаю.