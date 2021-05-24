Цього сезону Україна може зібрати 100 мільйонів тонн врожаю зернових і олійних – міністр
Цього сезону Україна може зібрати 100 млн тонн врожаю зернових і олійних, очікується зростання врожаю озимої пшениці, кукурудзи, соняшнику, ячменю і, можливо, сої.
Про це заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Якщо кількість опадів буде на тому рівні, як ми бачимо в травні, то й щодо сої у нас також буде приріст", - додав міністр.
За його словами, своєчасне виконання аграріями комплексу весняно-польових робіт дає змогу оцінювати обсяги врожаю у нинішньому сезоні зі "здоровим оптимізмом".
"Ми маємо всі передумови до встановлення цього року абсолютного рекорду - врожаю зернових і олійних культур (на рівні - ред.) 100 млн тонн", - сказав міністр на прес-конференції.
Раніше Українська зернова асоціація (УЗА) оцінила зростання потенційного врожаю зернових і олійних у 2021/2022 маркетинговому році на 14,5% порівняно з 2020/2021 МР - до 96,25 млн тонн у зв'язку з хорошою зимівлею озимих культур і сприятливими погодними умовами.
Нагадаємо:
У березні 2021 року в Мінекономіки заявляли, що врожай зернових в Україні цьогоріч очікується на рівні 75 мільйонів тонн, це - показник рівня 2019 року, що залишається рекордним обсягом врожаю.
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