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Гривня укрепилась к евро

Понедельник, 20 декабря 2021, 19:56
 
фото нбу

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 21 декабря на уровне 27,28 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,77 грн (на 20 декабря – 30,86 гривни).

Напоминаем:

20 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,28 – 27,30 гривни.

20 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,28 – 27,30 гривни.

Экономическая правда

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