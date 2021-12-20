Гривня укрепилась к евро
Понедельник, 20 декабря 2021, 19:56
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 21 декабря на уровне 27,28 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,77 грн (на 20 декабря – 30,86 гривни).
Напоминаем:
20 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,28 – 27,30 гривни.
20 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,28 – 27,30 гривни.
Экономическая правда
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