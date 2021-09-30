Україна може заборонити одноразовий пластиковий посуд – законопроєкт

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє обіг одноразового пластикового посуду, соломинок, стаканчиків та інших виробів.

Про це йдеться у законопроєкті №6077.

Автори документу пояснюють, що за останні 50 років світове виробництво пластику зросло у 20 разів і за прогнозами до 2035 року його обсяг зросте ще удвічі, а до 2050 року – у чотири рази. Така ж тенденція спостерігається в Україні.

Ще у 2019 році ЄС ухвалив Директиву щодо обмеження обігу певної продукції одноразового використання та заборону виробів з оксорозкладного пластику. Більшість країн блоку вже ухвалили відповідні законодавчі зміни.

В Україні хочуть піти аналогічним шляхом – обмежити виробництво, обіг та ввезення окремих видів пластикової продукції одноразового використання та оксорозкладної пластикової продукції.

Також документ запроваджує державний ринковий нагляд за такою продукцією, відповідальність за порушення вимог.

Заборонити пропонують такі вироби:

гігієнічні ватні палички (крім медичних цілей);

ємності, виготовлених з пінополістиролу та пінополістиролу;

мішалки для напоїв та соломинки;

палички, що прикріплюються до повітряних куль;

пластикові ємності у формі блістерних упаковок або лотків для їжі "на виніс";

пластикові виделки, ножі, ложки, палички.

Нагадуємо:

У червні Верховна Рада ухвалила у другому читанні та у цілому законопроєкт, яким забороняється розповсюджувати пластикові пакети крім біорозкладних у магазинах та закладах харчування – у компаній є 9 місяців на адаптацію.

ЕП розповідала детально про ці зміни у статті: Прощавай, пакете з пакетами? Що зміниться після заборони пластикових пакунків

Дана Гордійчук, ЕП