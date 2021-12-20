Закрытие межбанка: гривня ослабла к евро
20 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,28 – 27,30 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 27,28 - 27,30 гривни;
Евро – 30,82 – 30,84 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,14 – 27,33 гривни. Евро покупают за 30,48 грн, продают за 30,85 грн.
На "черном" рынке доллар торгуется за 27,17 – 27,22 гривни, евро – 30,55 – 30,68 гривни.
Напоминаем:
20 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,28 – 27,30 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 20 декабря на уровне 27,25 гривни.
Экономическая правда
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