Госстат улучшил оценку ВВП Украины в третьем квартале

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Реальный валовой внутренний продукт Украины в ІІІ квартале вырос на 2,7% в годовом исчислении.

Об этом сообщает Госстат.

Ранее Госстат оценивал рост ВВП в ІІІ квартале в 2,4%. По сравнению с предыдущим кварталом экономика Украины выросла на 1,5% с учетом сезонного фактора.

госстат

Номинальный ВВП составил 1,5 трлн грн, а ВВП на душу населения – 36,145 тыс. грн.

Наибольший рост в третьем квартале показали временное размещение и организация питания (+9,7%), финансовая и страховая деятельность (+7,6%) и строительство (+6,5%).

Больше всего сократили валовую добавленную стоимость сферы госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (-8,9%) и торговли (-3,9%).

Напоминаем:

Министерка экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю (ориентировочно 195 миллиардов).

В ІІІ квартале 2021 года реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Украины замедлил рост до 2,4% в годовом исчислении.

Во втором квартале 2021 г. ВВП Украины вырос на 5,4% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

Экономическая правда