Курс валют на 20 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки

20 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,28 – 27,30 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,28 - 27,30 гривни;

Евро – 30,74 – 30,76 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,13 – 27,33 гривни. Евро покупают за 30,47 гривни, продают за 30,84 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,12 – 27,25 гривни, евро – 30,48 – 30,72 гривни.

Напоминаем:

17 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 – 27,27 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 20 декабря на уровне 27,25 гривни.

Экономическая правда