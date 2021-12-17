Курс гривни снизился на валютных торгах
Пятница, 17 декабря 2021, 17:55
17 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 – 27,27 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 27,25 - 27,27 гривни;
Евро – 30,81 – 30,83 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 17 декабря на уровне 27,19 гривни.
17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua