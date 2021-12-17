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Курс гривни снизился на валютных торгах

Пятница, 17 декабря 2021, 17:55

17 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 – 27,27 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,25 - 27,27 гривни;

Евро – 30,81 – 30,83 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 17 декабря на уровне 27,19 гривни.

17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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