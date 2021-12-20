Курс гривни к доллару немного снизился
Понедельник, 20 декабря 2021, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 20 декабря на уровне 27,25 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,86 грн (на 17 декабря – 30,84 гривни).
Напоминаем:
17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.
17 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 – 27,27 гривни.
Экономическая правда
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