Курс валют на 17 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки

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17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:20 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,21 - 27,23 гривни;

Евро – 30,82 – 30,84 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,07 – 27,28 гривни. Евро покупают за 30,53 гривни, продают за 30,90 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,11 – 27,19 гривни, евро – 30,56 – 30,75 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 17 декабря на уровне 27,19 гривни.

16 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,17 – 27,19 гривни.

Экономическая правда