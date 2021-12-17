Курс валют на 17 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:20 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 27,21 - 27,23 гривни;
Евро – 30,82 – 30,84 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,07 – 27,28 гривни. Евро покупают за 30,53 гривни, продают за 30,90 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется за 27,11 – 27,19 гривни, евро – 30,56 – 30,75 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 17 декабря на уровне 27,19 гривни.
16 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,17 – 27,19 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua