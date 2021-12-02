Правительство назначило нового временного руководителя Госэкоинспекции
Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной экологической инспекции на Игоря Зубовича.
Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.
В то же время правительство признало утратившим силу временное возложение исполнения обязанностей главы агентства на Дмитрия Зарубу.
Игорь Зубович находится на государственной службе с 2009 года.
Работал на руководящих должностях в Киевской облгосадминистрации, в Главном управлении Госкомзема в Киевской области, в Главном управлении Госземагентства в Киевской области, в Государственной экологической инспекции, в Государственной экологической инспекции в Херсонской области.
В сентябре 2021 года он был назначен начальником Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области).
Напомним:
3 ноября Кабмин уволил Андрея Малеваного с должности председателя Государственной экологической инспекции.
Малеваный возглавлял ведомство с мая 2020 года.
4 ноября Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной экологической инспекции на Дмитрия Зарубу.
Экономическая правда
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