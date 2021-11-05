Правительство назначило временного руководителя Госэкоинспекции
Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной экологической инспекции на Дмитрия Зарубу.
Об этом говорится в распоряжении №1404-р от 4 ноября, опубликованном на Правительственном портале.
"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственной экологической инспекции Украины, исполнение обязанностей главы Государственной экологической инспекции Украины на первого заместителя главы указанной инспекции Заруба Дмитрия Васильевича", - говорится в документе.
Заруба работал первым заместителем главы Госэкоинспекции с февраля 2021 года.
Напомним:
3 ноября Кабмин уволил Андрея Малеваного с должности председателя Государственной экологической инспекции.
Малеваный возглавлял ведомство с мая 2020 года.
Экономическая правда
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