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Правительство назначило временного руководителя Госэкоинспекции

Пятница, 5 ноября 2021, 09:20
 
фото: госэкоинспекция

Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной экологической инспекции на Дмитрия Зарубу.

Об этом говорится в распоряжении №1404-р от 4 ноября, опубликованном на Правительственном портале.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственной экологической инспекции Украины, исполнение обязанностей главы Государственной экологической инспекции Украины на первого заместителя главы указанной инспекции Заруба Дмитрия Васильевича", - говорится в документе.

Заруба работал первым заместителем главы Госэкоинспекции с февраля 2021 года.

Напомним:

3 ноября Кабмин уволил Андрея Малеваного с должности председателя Государственной экологической инспекции.

Малеваный возглавлял ведомство с мая 2020 года.

Экономическая правда

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экология Кабмин

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