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НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю

Пятница, 17 декабря 2021, 20:05

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 20 декабря на уровне 27,25 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,86 грн (на 17 декабря – 30,84 гривни).

Напоминаем:

17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.

17 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 – 27,27 гривни.

Экономическая правда

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