Средства от "єПідтримки" освободили от налога на доходы

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Тысяча гривен, которую вакцинированные граждане получат на счета, не будут облагаться налогом как доходы физлиц, в то же время остается военный сбор.

Соответствующий закон №4577 Верховная Рада приняла 17 декабря с поддержкой 287 голосов.

Ко второму чтению из-под налогообложения налогом на доходы физлиц освободили и тысячу гривень, полученных в рамках программы "єПідтримка".

В то же время глава налогового комитета Совета Данило Гетманцев предлагал уволить эти средства из-под налогообложения военным сбором (правка №3). Однако, когда эту правку поставили в подтверждение, парламентарии ее отклонили.

Также до 1 января 2024 снижают ставку налога на добавленную стоимость до 7% на билеты на всеукраинские и международные спортивные мероприятия. Таким образом, депутаты хотят стимулировать спрос и расширить доступность спортивных мероприятий.

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Напоминаем:

Проект Универсал банка monobank и банк российского бизнесмена Михаила Фридмана Альфа-банк 16 декабря начали первые выплаты по программе єПідтримка.

Украинцы открыли в банках более миллиона карточек для получения выплат по программе "єПідтримка".

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный украинец получит от государства тысячу гривень через приложение "Дія".

На эту инициативу президента из государственного бюджета выделили 11 миллиардов гривень – 8 из бюджета 2021 года и 3 из бюджета 2022 года.

Экономическая правда