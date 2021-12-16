Закриття міжбанку: гривня стабільна

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16 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,17 – 27,19 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,17 – 27,19 гривні;

Євро – 30,78 – 30,80 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,08 – 27,28 гривні. Євро купують за 30,47 гривні, продають за 30,83 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,14 – 27,20 гривні, євро – 30,58 – 30,08 гривні.

Нагадуємо:

16 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 – 27,17 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на 16 грудня на рівні 27,20 гривні.

Економічна правда