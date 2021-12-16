Гривня стремительно ослабла к евро
Четверг, 16 декабря 2021, 19:56
Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 17 декабря на уровне 27,19 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,84 грн (на 16 декабря – 30,62 гривни).
Напоминаем:
16 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,17 – 27,19 гривни.
16 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,15 – 27,17 гривни.
Экономическая правда
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