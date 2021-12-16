Курс валют на 16 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

16 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 – 27,17 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:20 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,19 – 27,21 гривні;

Євро – 30,76 – 30,78 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,07 – 27,28 гривні. Євро купують за 30,43 гривні, продають за 30,79 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,15 – 27,22 гривні, євро – 30,56 – 30,68 гривні.

Нагадуємо:

15 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,16 – 27,18 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на 16 грудня на рівні 27,20 гривні.

Економічна правда