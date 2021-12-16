Курс валют на 16 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
16 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 – 27,17 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:20 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,19 – 27,21 гривні;
Євро – 30,76 – 30,78 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,07 – 27,28 гривні. Євро купують за 30,43 гривні, продають за 30,79 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,15 – 27,22 гривні, євро – 30,56 – 30,68 гривні.
Нагадуємо:
15 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,16 – 27,18 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на 16 грудня на рівні 27,20 гривні.
Економічна правда
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