Некоторые банки уже начали выплаты "тысячи вакцинированным"

скріншот з сайту "єпідтримка"

Проект Универсал банка monobank и банк с российским капиталом Альфа-банк 16 декабря начали первые выплаты по программе "єПідтримка".

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

Гороховский отметил, что средства получат около полумиллиона клиентов, подавших заявки на получение выплат в тестовом режиме в Дії.

С окончанием тестового периода с 20-21 декабря средства начнут начислять автоматически после подтверждения заявки в Дії.

В то же время он отметил, что проект работает с нагрузкой в четыре раза выше обычного из-за количества заявок и новых карт. В настоящее время карты "єПідтримка" в банке оформили 1,3 млн клиентов.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также провел в своем Telegram опрос по тестовым выплатам. В ответ пользователи как monobank, так и Альфа-банка отмечают, что средства уже поступают и делятся скриншотами выплат.

Некоторые пользователи успели потратить часть средств, например, на книги, кинотеатр или билеты на поезд.

Участие в программе принимают 6 банков: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк. Однако Федоров отметил, что в понедельник ожидается подключение "по меньшей мере, еще одного крупного банка".

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Напоминаем:

Украинцы открыли в банках более миллиона карточек для получения выплат по программе "єПідтримка".

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный украинец получит от государства тысячу гривен через приложение "Дія".

На эту инициативу президента из государственного бюджета выделили 11 миллиардов гривен – 8 из бюджета 2021 года и 3 из бюджета 2022 года.

Экономическая правда