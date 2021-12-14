В этом году иностранные инвестиции в Украину достигнут 6,5 млрд долларов – Шмигаль

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Правительство ожидает, что иностранные инвестиции с учетом реинвестиций составят 6,5 млрд долларов в этом году, что является самым большим показателем за 5 лет.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль рассказал на форуме UkraineInvest.

Он также рассказал, что вскоре появятся первые заявки в рамках поддержки проектов с крупными инвестициями, то есть более чем на 20 млн долларов.

"Рад сообщить, что на этой неделе будут поданы 2 заявки инвесторов на получение государственной поддержки. Общая сумма инвестиций примерно 96 млн долларов", – заявил он.

По словам Шмыгаля, проекты касаются сфер агропереработки и производства строительных материалов.

"В то же время потенциальные инвестиции в рамках этой программы поддержки уже составляют более 2 миллиардов долларов от 27 инвесторов", - добавил премьер.

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Напоминаем:

Потенциальные инвестиции в рамках программы поддержки проектов со значительными инвестициями UkraineInvest за полгода составили 2 миллиарда долларов.

Кабинет Министров Украины принял все необходимые подзаконные акты, что позволит практически использовать закон об "инвестнянях" - потенциальные инвесторы теперь могут подавать заявки.

Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, в частности, предусматривающий, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование и оборудование, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.

Предусмотрена поддержка проектов с инвестициями более 20 млн. евро. Также среди обязательных требований к проектам – не менее 80 рабочих мест с зарплатой, что будет больше средней в регионе на 15%.

Экономическая правда