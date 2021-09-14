Інвестняні: потенційні інвестиції вже сягають 2 мільярдів доларів

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Потенційні інвестиції в рамках програми підтримки проектів зі значними інвестиціями UkraineInvest за півроку становили 2 мільярди доларів.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час пресконференції 14 вересня.

За словами прем’єра, готовність інвестувати в Україну засвідчили 23 інвестори з потенційними інвестиціями в 2 млрд доларів.

Шмигаль переконаний, що ця цифра зростатиме, зокрема, після запуску Дія City. Цей інструмент також сприятиме наповненню інвестицій. Також на приплив інвестицій впливатиме виконання зобов’язань України в частині зеленої трансформації, трансформації вугільних регіонів та інших міжнародних проектів.

"Наприклад, лише зелений перехід передбачає залучення в середньому по 10 млрд євро щорічно", — підкреслив Денис Шмигаль.

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Нагадуємо:

Кабінет Міністрів України ухвалив усі необхідні підзаконні акти, що дозволить практично використовувати закон про "інвестнянь" – потенційні інвестори відтепер можуть подавати заявки.

В рамках ухваленого закону про "інвестнянь" UkraineInvest за три місяці отримав 15 запитів від потенційних інвесторів на загальну суму понад 1 млрд доларів.

Президент Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон, який, зокрема, передбачає, що до 1 січня 2035 року від оподаткування ввізним митом звільняється устаткування та обладнання, яке ввозитиметься в Україну для реалізації інвестпроєктів.

Передбачено підтримку проектів з інвестиціями понад 20 млн євро. Також серед обов'язкових вимог до проектів – не менше 80 робочих місць із зарплатою, що буде більшою за середню у регіоні на 15 %.

Економічна правда