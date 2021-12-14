Ралли возвращается: газ в Европе пересек отметку в 1500 долларов

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Цены на газ в Европе пересекли отметку в 1500 долларов за кубометр – впервые с октября, когда максимальные значения взлетели до 2 тысяч долларов.

Об этом известно из данных ICE Futures.

Так, 14 декабря природный газ продолжил рост торгов в предыдущий день и вырос до 1532 доллара за кубометр. Котировки январского контракта на главном европейском хабе TTF в Нидерландах выросли на 9,4%.

ice futures

К 18:50 по Киеву цены незначительно ослабли до 1511 долларов за куб.

Запасы газа в Европе находятся на самых низких уровнях за последние годы. В таких условиях в начале-середине осени РФ стремительно сократила прокачку газа в регион, что повлекло за собой настоящий энергетический кризис и подняло цены на газ, уголь и электроэнергию до рекордных уровней.

Напоминаем:

В Еврокомиссии хотят покончить с практикой долгосрочных контрактов на импорт природного газа в рамках так называемого зеленого перехода. Решение идет вопреки призывам России, которая, наоборот, хочет заключать как можно больше таких контрактов.

Цены на газ в Европе выросли до 1400 долларов за кубометр на фоне заявлений главы МИД Германии по поводу отсутствия оснований для запуска российского газопровода Северный поток – 2.

Медиа и украинские чиновники неоднократно отмечали, что Россия сигнализирует Европе, что не будет предлагать увеличение поставок газа до одобрения запуска газопровода "Северный поток-2".

Экономическая правда