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Курс валют: гривня продолжает укрепляться

Понедельник, 13 декабря 2021, 19:40

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 14 декабря на уровне 26,88 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,33 грн (на 13 декабря – 30,45 гривни).

Напоминаем:

13 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,89 – 26,91 гривни.

13 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,94 – 26,96 гривни.

Экономическая правда

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курс валют

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