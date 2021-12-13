Курс валют на 13 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
13 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,89 – 26,91 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,89 - 26,91 гривни;
Евро – 30,30 – 30,31 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,82-27,04 гривни. Евро покупают за 30,18 грн, продают за 30,56 грн.
На "черном" рынке доллар торгуется за 26,87 – 27,05 гривни, евро – 30,29 – 30,45 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 13 декабря на уровне 27,02 гривни.
10 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,90 – 26,92 гривни.
Экономическая правда
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