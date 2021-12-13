"Тысяча вакцинированным": за 4 дня открыли более миллиона карточек

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Украинцы открыли в банках более миллиона карточек для получения выплат по программе "єПідтримка".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

На утро понедельника, 13 декабря, банки открыли 1,04 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам тысячи гривен с 19 декабря.

Кроме того, 1,35 млн пользователей "Дії" записались на бета-тестирование услуги, которое стартует 13 декабря. Чтобы записаться на тестирование, нужно обновить приложение.

Среди всех банков больше всего открыто в monobank – около 0,9 млн карт. В А-банке – 84 тысячи, Альфа-банке – 72 тысячи.

Участие в программе принимают 6 банков: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк. Однако Федоров отметил, что в понедельник ожидается подключение "по меньшей мере, еще одного крупного банка".

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Напомним:

6 украинских банков уже участвуют в программе выплат по 1 тыс грн вакцинированным украинцам "єПідтримка" - Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, к программе будут присоединяться и другие банки.

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный украинец получит от государства тысячу гривен через приложение "Дия".

На эту инициативу президента из государственного бюджета выделили 11 миллиардов гривен – 8 миллиардов из бюджета 2021 года и 3 из бюджета 2022 года.

Экономическая правда