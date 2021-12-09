Как получить и где потратить "ковидную тысячу": подробная инструкция

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Тысячу гривен за полную вакцинацию от коронавируса пока что можно будет получить только через мобильное приложение "Дия". В пилотном режиме "еПоддержка" заработает с 13 декабря.

Источник: Министерство цифровой трансформации в комментарии УП

Детали: Чтобы получить "ковидную тысячу" полностью вакцинированному украинцу необходимо:

Сгенерировать сертификат о вакцинации в приложении "Дия" (на случай, если до сих пор у вас был только бумажный вариант).

В приложении "Дия" на своем смартфоне выбрать пункт "еПоддержка".

После автоматической проверки на наличие "зеленого сертификата" о вакцинации и возрастной отметки в 18 лет, нужно выбрать из представленного перечня банк, через который вы хотите получить выплату.

"Дия" перебрасывает вас в выбранный банк для генерирования виртуальной карты и возвращает обратно в приложение. Также вы можете сами заранее сгенерировать такую ​​карту в одном присоединенном онлайн-банков.

Деньги должны поступить на созданную карту в течение 2 дней.

Виртуальную карту нужно добавить в платежную систему вашего смартфона, например в Apple Wallet для iPhone. Далее ею можно рассчитываться аналогично любой карточке, прикладывая к терминалу. "Ковидную тысячу" нужно потратить за 4 месяца, в противном случае она вернется государству.

По желанию можно завести отдельную пластиковую карту для получения "ководной тысячи" – в одном из банков, приобщенных к программе "еПоддержка". Но для подтверждения этой карты все равно придется заходить в "Дию".

Пока что названия банков, которые будут работать за "еПоддержкой, в Минцифре не разглашают, впрочем говорят, что это будут самые массовые банки по количеству пользователей.

Карты будут бесплатными, комиссии за их использование не будет.

"Ковидную тысячу" можно будет потратить в театрах, кинотеатрах, музеях, книжных магазинах (как физических, так и онлайн), на билеты в Укрзализныце и внутренних авиарейсах. Также на нее можно будет купить билеты на концерты.

Деньги нельзя будет снять наличными или перевести на другую карту.

Пока что получить ковидную тысячу можно будет только через "Дию", то есть люди без смартфона или люди, которые принципиально не пользуются "Действием" получить деньги за прививку не смогут. Впрочем, в Минцифре говорят, что в дальнейшем могут появиться другие опции.

Жители оккупированных территорий со сгенерированными украинскими сертификатами также могут получить свою "ководную тысячу" и рассчитаться ею в интернете или на подконтрольных правительству территориях.

Напомним:

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный украинец получит от государства тысячу гривен через приложение "Дия".

На эту инициативу президента из государственного бюджета выделили 11 миллиардов гривен – 8 миллиардов из бюджета 2021 года и 3 из бюджета 2022 года.

Ольга Кириленко, Александр Шумилин, УП