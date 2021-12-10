"Прощай, пластик": в Украине начали действовать ограничения на пластиковые пакеты

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С 10 декабря в Украине начали действовать ограничения использования полиэтиленовых пакетов в магазинах и кафе.

Об этом говорится в законе об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины.

Ограничения, вступившие в силу с 10 декабря, являются лишь первым этапом, предусмотренным законом. С этой даты во всех магазинах, рынках, кафе и ресторанах запрещено использовать пакеты с толщиной стенок более 50 микрометров. Именно в них покупатели обычно складывают приобретенные товары.

Приобрести такие пакеты можно будет только для личных целей по установленным правительством ценам.

В то же время, закон позволяет использовать биоразлагаемые или экологические пакеты. Они производятся из картофельного или кукурузного крахмала, благодаря чему впоследствии разлагаются на элементы природного происхождения.

Проблема в том, что с ценами правительство до сих пор не определилось. Несмотря на то, что в Минэкономики наработали соответствующее постановление, его сняли с рассмотрения 17 ноября и до сих пор не приняли.

В министерстве предлагают такие минимальные цены для пакетов свыше 50 мкм: от 2 грн до 3 грн в зависимости от наличия ручек и боковых складок.

Кроме того, такие цены все равно значительно меньше цен на экологические альтернативы. Самая дешевая альтернатива – пакеты из кукурузного крахмала, которые в одной из сетей супермаркетов стоят 4 грн за единицу. Поэтому, насколько цена будет побуждать потребителей отказываться от пластика, предсказать сложно.

Второй этап закона начнется через три месяца – с 10 марта 2022 года. Если до сих пор магазины могут использовать в торговле тонкие (толщиной стенок 15-50 микрометров) пакеты, то с этой даты это тоже будет запрещено.

Кроме того, с доступа исчезнут оксоразлагаемые (содержащие добавки, благодаря которым быстрее распадаются на микропластик) и сверхтонкие пластиковые пакеты.

За нарушение предусмотрены штрафы. Запрещенные пакеты будут подлежать утилизации. Если с 10 декабря Госпродслужба зафиксирует в торговых заведениях бесплатное распространение пластиковых пакетов, то штраф будет составлять от 1,7 тыс грн до 3,4 тыс грн, а при повторном нарушении – до 8,5 тыс грн.

Если же субъект нарушит запрет на распространение пакетов, уплатит штраф от 8500 до 17000 грн. впервые, а за повторное нарушение – от 17000 до 34000 грн.

Проверять будут также и рынки. Если граждане заметили нарушения, о них можно уведомить Госпотребслужбу.

Читайте больше в статье Даны Гордийчук и Ильи Колдомасова: Прощай, пакет с пакетами? Что изменится после запрета пластиковых упаковок

Напоминаем:

На заседании 1 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым запрещается распространять пластиковые пакеты, кроме биоразлагаемых в магазинах и заведениях питания – у компаний есть 9 месяцев на адаптацию.

Вслед за пакетами с полок магазинов может исчезнуть одноразовая пластиковая посуда, соломинки, стаканчики и другие изделия.

Дана Гордийчук, ЭП