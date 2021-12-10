Регулятор отсрочил окончательную сертификацию "Укрэнерго"

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Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отложила на неделю принятие решения об окончательной сертификации НЭК "Укрэнерго".

Такое решение было принято на заседании регулятора 10 декабря.

"О принятии окончательного решения по сертификации оператора системы передач. Есть предложение перенести это решение.

Только что мы получили приказ Минэнерго о назначении членов наблюдательного совета. Но возьмем время проанализировать этот приказ. И другие решения, принятые Минэнерго в последнее время. Как это влияет на независимость системного оператора. Он, безусловно, должен быть независимым", - сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Член регулятора Ольга Бабий добавила, что после предоставления приказа Комиссия должна провести проверку относительно конфликта интересов у членов наблюдательного совета.

Напомним:

Секретариат Энергетического сообщества подтвердил возможность сертификации НЭК "Укрэнерго", теперь оператор должен сертифицировать украинский регулятор.

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Экономическая правда