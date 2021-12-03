В Европе поддержали сертификацию "Укрэнерго" – это нужно для евроинтеграции

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Секретариат Энергетического сообщества подтвердил возможность сертификации НЭК "Укрэнерго", теперь оператор должен сертифицировать украинский регулятор.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на слова заместителя министра Ярослава Демченкова.

Наш национальный регулятор получил право провести сертификацию оператора системы передачи. Это очень важно, поскольку Укрэнерго отвечает за синхронизацию наших электроэнергетических сетей с европейскими ENTSO-E", – пояснил Демченков.

Таким образом, сертификация Нацкомиссией по энергетике (НКРЭКУ) "Укрэнерго" позволит Украине дальше синхронизироваться с европейской сетью.

Замминистра рассказал также о прогрессе в имплементации Украиной европейских стандартов в энергетике согласно отчету Сообщества за 2021 год. Так, уровень внедрения европейских правил составляет более 50%. Наименьший уровень в сфере зеленой энергетики – 56%.

В сфере энергоэффективности уровень имплементации составляет 75%, в частности благодаря базовому закону об энергоэффективности. Самый высокий уровень, отметил Демченков, – в газовом секторе – 83%.

Больше об энергетической евроинтеграции читайте в статье ЭП: Плюс электроинтеграция. Что осталось сделать для синхронизации энергосистем Украины и ЕС

Напоминаем:

По пути к полной интеграции украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E уже пройдено 8 этапов, еще 7 осталось до полного разрыва с системами РФ и Беларуси в 2023 году.

Экономическая правда