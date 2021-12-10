Минэнерго назначило новый набсовет "Укрэнерго"

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Министерство энергетики своим названием утвердило новый наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Facebook.

"В новом составе наблюдательного совета будут работать специалисты с многолетним опытом в энергетическом секторе стран мира. Члены наблюдательного совета были избраны Номинационным комитетом по результатам прозрачного конкурса и утверждены приказом Министерства энергетики", - говорится в сообщении.

Новый состав наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго": Деян Остоич, Педер Андреасен, Даниэль Доббени, Роман Пионковски – независимые члены, Юрий Токарский, Михаил Ильницкий, Юрий Бойко – представители государства.

Отмечается, что Деян Остоич имеет более 35 лет опыта работы в энергетическом секторе и в сфере развития инфраструктуры в Европе, Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке, Латинской Америке и США.

Был представителем программы Всемирного банка в Украине (2004-2009) и в Австрии (2016-2019). Курировал энергетическую программу Всемирного банка в Украине и Восточной Европе.

Педер Андреасен - 13 лет работал на должности генерального директора Energine – национального оператора системы передачи электроэнергии и природного газа Дании (2005 – 2018 гг.); экс-президент ENTSO-E. С 2018 года являлся членом наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго".

Даниэль Доббени в 2014-2017 гг. занимал должность председателя Совета директоров Комиссии по энергетике Бельгийской Федерации. С 2013 работал Председателем Совета Директоров EIT InnoEnergy для Benelux, с 2015 – членом Совета Директоров и Председателем ревизионной комиссии Eurowatt S.A., Люксембург.

Роман Пионковски – бывший президент инвестиционного подразделения европейского оператора передачи электроэнергии PSE Inwestycje. В 2016 – 2017 гг. работал заместителем председателя правления польской ENERGA Wytwarzanie SA, 2007-2012 гг. – член правления, заместитель председателя правления – директор по стратегическому менеджменту, директор Центра развития энергетических активов, председатель правления ENERGA SA.

Юрий Токарский – был членом наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" с 2019 года. К его компетенции относилось представительство интересов акционера в наблюдательном совете по направлениям финансовой деятельности предприятия и интеграции в европейскую сеть операторов ENTSO-E.

"Михаил Ильницкий имеет значительный опыт работы на украинских энергетических предприятиях. Так, с 2018 года занимал должность председателя правления АО "Черниговоблэнерго", в 2013-2018 гг. - коммерческого директора ПАО "Сумыоблэнерго", с 2003 по 2013 г. Прикарпатьеоблэнерго", - добавили в Минэнерго.

Юрий Бойко – в конце 2020 года исполнял обязанности министра энергетики Украины. В течение 2020-2021 гг. в Министерстве энергетики в должности замминистра координировал деятельность Директората электроэнергетического комплекса и развития рынка электрической энергии.

Напоминаем:

Сообщалось, что в ближайшие два дня может быть заменен почти весь состав правления системного оператора "Укрэнерго".

Номинационный комитет согласовал победителей конкурса на должности членов наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго".

Срок полномочий действующих членов наблюдательного совета "Укрэнерго" истек в октябре 2021 года.

Украина пообещала МВФ обеспечить, в частности, полноценную работу наблюдательного совета "Укрэнерго" до конца декабря 2021 года.

Экономическая правда