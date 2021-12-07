Укренерго отримає нову наглядову раду
Вівторок, 7 грудня 2021, 09:00
Номінаційний комітет погодив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради до НЕК "Укренерго".
Про це повідомляє Міністерство економіки.
До наглядової ради входить 7 членів, з яких 4 незалежні директори та 3 представника держави.
Раніше уряд погодив переможців конкурсу на незалежних членів наглядової ради. До них увійшли:
- Андреасен Педер Остермарк, президент та виконавчий директор данського оператора магістральних мереж Energinet;
- Доббені Даніель, президент нідерландської KIC InnoEnergy Benelux;
- Остоїч Деян, фахівець з енергетики у Світовому банку та представник СБ в Україні;
- Піонковскі Роман, гендиректор Energa-Operator SA (Польща).
Нагадуємо:
Термін повноважень діючих членів наглядової ради "Укренерго" закінчився у жовтні 2021 року.
Україна пообіцяла МВФ забезпечити, зокрема, повноцінну роботу наглядової ради "Укренерго" до кінця грудня 2021 року.
Економічна правда
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