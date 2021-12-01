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В 2022 году начнем "Большую термомодернизацию" – Зеленский

Среда, 1 декабря 2021, 10:45
 
unsplash

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году начнется "Большая термомодернизация", которая, по его словам, позволит застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы и "впервые получить подлинную энергетическую независимость".

Об этом он сказал в послании Верховной Раде.

"Энергетический кризис, ограничение в электроснабжении, значительный рост тарифов. Впервые – это не об Украине. Это реалии всего мира, несмотря на которые нам удалось сохранить стабильность в энергетике, сдержать рост цен на жилищно-коммунальные услуги, а цены на электроэнергию для населения – даже снизить", - добавил глава государства.

Напомним:

Программа энергоэффективности в следующем году станет частью "Большого строительства", правительство утвердило постановление, которое позволит привлечь 25 млн евро на мероприятия по энергоэффективности в 2 городах.

В Украине разрабатывается программа термомодернизации на несколько тысяч многоэтажек, которая будет стоить около 100 млрд грн в ближайшие три года.

Экономическая правда

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энергетика энергоэффективность Зеленский

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