Программа энергоэффективности в 2022 году станет частью "Большого строительства" – Шмиыгаль

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Программа энергоэффективности в следующем году станет частью "Большого строительства", правительство утвердило постановление, которое позволит привлечь 25 млн евро на мероприятия по энергоэффективности в 2 городах.

Об этом сообщил премьер Денис Шмигаль на заседании правительства.

"Важным аспектом развития энергетической сферы должна стать масштабная программа энергоэффективности. Есть положительные результаты и по утеплению зданий, и по модернизации котельных, но эти положительные результаты скорее точечные, а не системные.

И, соответственно, программа энергоэффективности в следующем году станет частью "Большого строительства". У нас есть несколько проектов с международными партнерами, которые позволят аккумулировать достаточное количество средств для этой программы", - сказал Шмигаль.

По его словам, в рамках совместного с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) проекта энергоэффективности общественных зданий в Украине начал работу координационный комитет. Проект позволит модернизировать 100 общественных построек, школ, садиков и т.д.

Правительство на заседании также утвердило постановление, которое позволит привлечь средства от Германии через "Кредитное учреждение для восстановления" ("КfW").

По словам премьера, более 25 млн евро будут направлены для внедрения мер по энергоэффективности в Запорожье и Житомире.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об энергетической эффективности", принятый парламентом 21 октября 2021 года.

Экономическая правда