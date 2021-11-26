Президент анонсировал программу энергоэффективности в 100 миллиардов

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В Украине разрабатывается программа термомодернизации на несколько тысяч многоэтажек, которая будет стоить около 100 млрд грн в ближайшие три года.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-брифинга 26 ноября.

Он отметил, что в Офисе президента и Министерстве экономики уже трудоустроены специалисты, которые будут заниматься исключительно этой реформой. Ее цель – уменьшить потребление газа на фоне угрозы со стороны российского газопровода "Северный поток-2", что может нанести государству миллиардные убытки.

"Реформа для государства будет стоить 300 млрд грн по всем многоэтажкам будет стоить. Это все, что мы должны сделать – школы, коммунальные предприятия. Это сложная реформа, таких объемов никогда не было и таких денег в Украине пока нет", – заявил Зеленский.

По его словам, на следующий год и через год планируется пилотная модернизация большого количества многоэтажек. "И на этом примере покажем, что эти дома берут газа вдвое меньше", – добавил президент.

На ближайшие 3 года на программу предусмотрено около 100 млрд грн расходов. Три года – срок, оставшийся до окончания контракта с Газпромом, в течение действия которого РФ платит Украине за законтрактованный транзит газа даже при его физическом отсутствии.

Зеленский отметил, что из-за возможного сокращения транзита газа через Украину по России нужно разработать план реализации программы на 5 лет. "Это очень сложно, мы не знаем, сможем ли это сделать", - добавил он.

Таким образом, власти хотят, чтобы украинцы потребляли в пределах 60% добычи газа в Украине, а остальное можно было экспортировать и получать доходы. Чем меньше потребление благодаря энергоэффективности – тем больше можно экспортировать.

Экономическая правда