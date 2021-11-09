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Гривня медленно обесценивается к доллару и евро

Вторник, 9 ноября 2021, 19:20

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 10 ноября на уровне 26,09 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,21 грн (на 9 ноября – 30,20 гривни).

Напоминаем:

9 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,07 – 26,09 гривни.

9 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,07 – 26,09 гривни.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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