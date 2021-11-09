Гривня медленно обесценивается к доллару и евро
Вторник, 9 ноября 2021, 19:20
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 10 ноября на уровне 26,09 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,21 грн (на 9 ноября – 30,20 гривни).
Напоминаем:
9 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,07 – 26,09 гривни.
9 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,07 – 26,09 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua