Гривня медленно обесценивается к доллару и евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 10 ноября на уровне 26,09 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,21 грн (на 9 ноября – 30,20 гривни).

Напоминаем:

9 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,07 – 26,09 гривни.

9 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,07 – 26,09 гривни.

Экономическая правда