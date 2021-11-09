Решение апелляционной палаты ВАКС по делу "Роттердам+" может стать последним – прокурор

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Возможный отказ Апелляционной палаты ВАКС в удовлетворении апелляций на постановление о закрытии дела "Роттердам+" будет окончательным решением по делу, поскольку действующим УПК не предусмотрено обжалование постановлений о закрытии дела в Верховный суд.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил старший группы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив.

"Я глубоко убежден, что 20 мая принял абсолютно законное решение о закрытии этого дела. Оно полностью подтверждается его материалами. И суд должен отказать в апелляционных жалобах ферросплавных заводов и представителей заявителей", - сказал Демкив.

По его словам, у Апелляционной палаты ВАКС есть все основания подтвердить это решение и отказать в апелляции Никопольскому и Запорожскому заводу ферросплавов, а также представителям заявителей экс-заместителя генпрокурора Виктора Чумака и "Центра противодействия коррупции" (ЦПК).

"На этом можно будет ставить точку. В кассационном порядке она уже не оспаривается", - подчеркнул прокурор.

В то же время, он отметил, что "не знает правового механизма дальнейшего расследования этого уголовного производства", если все-таки постановление о его закрытии будет отменено.

"Я, честно говоря, не представляю, как это может быть. Когда меня в мае назначили старшим группы, там уже не было сроков досудебного расследования, и я это указал в решении, они были исчерпаны, все максимально допустимые сроки, предусмотренные украинским законодательством. Сроков нет", – настаивает прокурор.

При этом Демкив подчеркнул: единственным законным решением после отмены постановления о закрытии дела может быть только новое подобное постановление.

"Я свою правовую позицию выразил и глубоко убежден, что она верна. Я нарушать закон не буду. И если меня не заменят, то единственное решение, которое я смогу принять - это закрыть дело", - добавил прокурор.

Демков также предположил, что "есть люди, которым невыгодно закрытие этого дела" из-за большого общественного резонанса.

"Никто не хочет углубляться в законную плоскость, все хотят в публично-медийной плоскости давать этому оценку. Но выходит, что те, кто пять лет говорил о победах по этому делу, по факту остаются ни с чем.

Они это понимают и просчитывают на два хода вперед. Люди год были под подозрением, сроки пропущены по делу. Кто-то будет за это отвечать", - считает он.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напоминаем:

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Екатерина Широкая оставила в силе постановление прокурора Дениса Демкива о закрытии дела "Роттердам +".

Генпрокурор Ирина Венедиктова 5 мая сменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Роттердам +" Виталия Пономаренко, который трижды закрывал это производство.

20 мая новый старший группы прокуроров Денис Демкив по делу "Роттердам +" решил ее закрыть четвертый - Национальное антикоррупционное бюро обжалует решение к руководителю прокуратуры.

В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

По данным следствия, Волк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам +".