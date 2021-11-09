Правительство привлечет до 250 млн евро кредита у американцев

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Кабмин привлечет до 250 миллионов евро кредита от американской агрокомпании Cargill, которая раньше хотела поддержать ирригационную реформу в Украине.

Об этом известно из постановления Кабинета министров от 8 ноября во исполнение закона о госбюджете Украины на 2021 год.

В постановлении говорится о привлечении кредитов, не превышающем 250 млн евро, у Cargill Financial Services International.

В зависимости от срока погашения кредиты будут иметь разные проценты. Так, со сроком погашения через три года после получения кредитных средств ставка будет составлять 5,15%, а пять лет – 5,85%.

Ранее американские компании-гиганты Cargill и Lindsay заявили о желании поддержать реализацию ирригационной реформы в Украине.

Напоминаем:

Украина уже привлекала кредиты от Cargill в 2020 и 2019 годах. Объем составил 250 млн евро, однако в прошлом году ставки по кредитам были выше – от 6%.

Экономическая правда