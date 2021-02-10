Президенту банку "Аркада" повідомили нову підозру – в розтраті більше 22 мільйонів

Костянтин Паливода

Правоохоронці повідомили про нову підозру - у розтраті 22,7 мільйона гривень - ексголові правління банку "Аркада" Костянтину Паливоді.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП, поінформовані співрозмовники УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру ексголові правління одного з комерційних банків у розтраті мільйонів гривень вкладників.".

Деталі: Правоохоронці традиційно не називають ім’я підозрюваного, але за даними джерел УП, це Костянтин Паливода, щодо якого розслідується й інше кримінальне провадження.

За даними слідства, ексголова правління, будучи бенефіціарним власником банку, з використанням пов’язаних з банком двох юридичних осіб організував та налагодив механізм розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва.

Було реалізовано дві програми лояльності із залученням коштів фондів фінансування будівництва. У зв’язку з невиконанням двома юридичними особами умов акційних програм, банк розірвав договори інвестування та безпідставно повернув їм 22,7 млн грн, що в десять разів перевищує суму інвестованих ними коштів.

Пряма мова Максимець: "Схема виведення коштів полягала у тому, що при інвестуванні враховувалась акційна вартість квадратного метра, а після розірвання договорів кошти повертались за ринковою вартістю квадратного метра, тобто 10 разів вищою.

Додатково: Наразі прокурорами готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо: У вересні 2020 року правоохоронці повідомили про підозру президенту банку "Аркада" Костянтину Паливоді у привласненні 50 мільйонів гривень.

За даними досудового розслідування, у червні 2018 року підозрюваний, обіймаючи посаду голови правління АТ АКБ "Аркада", разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика", управителем яких є АТ АКБ "Аркада".

Суд заарештував Паливоду на 2 місяці, але згодом змінив запобіжний захід на домашній арешт.

Банк "Аркада" перебуває на стадії ліквідації.