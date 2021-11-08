Вартість Ethereum побила історичний рекорд, Bitcoin – наблизилась до рекорду

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У понеділок біткоїн піднявся до пікового показника за два з половиною тижні, а Ethereum піднявся до нового рекорду.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що зранку біткоїн виріс на 3% до 65 121 дол, а Ethereum перебував на рекордному рівні в 4 711 доларів.

Bitcoin наблизився до свого абсолютного рекорду в 67,016.50 дол, який був зафіксований 20-го жовтня.

При цьому, Ethereum виріс на 57% з початку жовтня, а біткоїн - майже на 50%, оскільки інвестори підтримали запуск минулого місяця ф'ючерсного ETF (індексний фонд, акції якого торгуються на біржі - ред.) на біткоїни.

Також зростання пов'язують з інфляцією у США.

Станом на 16:24 (за Києвом) біткоїн торгувався по 65 453 дол, а Ethereum - по 4 726 дол (це новий рекорд), свідчать дані Coindesk.

Котирування біткоїна Coindesk

Котирування Ethereum Coindesk

Нагадаємо:

Котирування Bitcoin 20 жовтня побила історичний максимум та сягнули 67 053 доларів.

Економічна правда