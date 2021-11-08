СБУ разоблачила махинации с землями Минобороны на 20 миллионов

фото: сбу

Служба безопасности Украины разоблачила незаконное завладение землей военного городка во Львовской области, от которого государство понесло более 20 млн грн убытков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Начальник квартирно-эксплуатационного отдела (КЭВ) Минобороны вместе с сообщниками организовал противоправное отчуждение 1,5 га участков в пгт Брюховичи. По оценкам экспертов, от этого государство понесло более 20 млн грн убытков.

Следствием установлено, что, пользуясь своим служебным положением, чиновник систематически фальсифицировал документы. При согласовании акта земельного участка злоумышленник вносил недостоверные данные о размещении граничных знаков охранной полосы. Такими незаконными манипуляциями он изымал земли из собственности Министерства обороны", – пояснили в СБУ.

"Потом "работа" переходила к его сообщнику, депутату сельсовета-члену земельной комиссии. Чиновник способствовал, чтобы по решению Брюховичского поселкового совета незаконно отчужденные земли попадали на баланс общины.

Позже на захваченные площади дельцы производили фиктивное право собственности, оформляя на подставных лиц, и продавали по цене примерно 5-9 тысяч долларов США за "сотку" (0,01 га)", - добавили в ведомстве.

фото: сбу

Начальнику КЭВ г. Львов сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 426-1 (превышение военным лицом власти или служебных полномочий) УКУ.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним:

Минобороны совместно с Минагрополитики возобновило право постоянного пользования 16-ю земельными участками на территории военного городка под Киевом.

Минагрополитики вернуло земли оборонного назначения в нескольких регионах Украины, на которые незаконно были оформлены имущественные права.

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Экономическая правда